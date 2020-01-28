طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الافريقي لكرة القدم عن إسناد مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري إلى طاقم تحكيم مصري وهي المباراة التي ستجمع بينهما يوم السبت الاول من شهر فبراير على ملعب الأول من نوفمبر 1954 " تيزي وزو لحساب مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا .

وستكون مهمة تحكيم المباراة ملقاه على عاتق أمين عمر كحكم ساحة يعاونه كلًا من أحمد توفيق طلب كمساعد أول ويوسف البساطي كحكم مساعد ثاني .

ويعتبر إسناد تلك المباراة لطاقم تحكيم مصري بعد المردود الجيد الذي يقدمه حكام الفراعنة في الإستحقاقات المختلفة آخرها قيادة جهاد جريشة لنهائي قاري الموسم الماضي .

يُذكر أن الترجي قد وصل إلى الدور ربع النهائي بعد خسارة فريق نادي شبيبة القبائل أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف واحد مقابل أربعة .

فيما وصل إلى الدور المقبل من نفس المجموعة فريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي برفقة فريق باب سويقة بعد أن تعادلا معًا بهدفين لكلًا منهما .