يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة| مشاهدة مباراة الزمالك أون سبورت بدون تقطيع| رابط تايم سبورت ماتش الزمالك shoot zamalek

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يدخل الزمالك اللقاء وسط حالة معنوية مرتفعة بعد تأهله إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا على خلفية تعادل زيسكو الزامبي مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما ليضمن الزمالك وصافة المجموعة الأولى بصرف النظر عن مواجهته الأخيرة السبت المقبل مع أول أغسطس الأنجولي.





وعلى الجانب الآخر، يدخل وادي دجلة اللقاء بقيادة اليوناني تاكيس جونياس بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات فى مشواره في الدوري المحلي بعد تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ومن قبلها الفوز على سموحة ثم التعادل مع الإنتاج الحربي. وجاءت سلسلة نتائجه الإيجابية بعد ثلاث هزائم متواصلة على يد كلا من إنبى وبيراميدز وطلائع الجيش.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد





* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6





* مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة :

نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم في الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت وعلى قناة نايل سبورت إتش دي ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.

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