HD كورة ماتش مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر KORA GOAL يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك لايف full match

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقان للمباراة بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي ستنقلها على الهواء بجودة عالية .





كورة لايف KORA LIVE وقبل اللقاء يسعى فريق نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز بعد الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم على الرغم من سقوطه في فخ التعادل السلبي على ملعبه مع مازيمبي الكونغولي .





كورة جول KORA GOAL ويعول الفرنسي باتريس كارتيرون على خدمات الكثير من اللاعبين المميزين أمثال التونسي فرجاني ساسي والهداف الشاب مصطفى محمد من أجل دك شباك وادي دجلة والحصول على النقاط الثلاثة .





كورة أونلاين KORA ONLINE في المقابل يدخل تاكياس جونياس المباراة وعينه على الخروج منها ولو بنقطة التعادل خاصًة أنه يعلم خوض اللقاء ضد واحد من أعرق الأندية المصرية وفرصة إيقافه تعتبر أمر صعب لكنه ليس مستحيل .





يلا شوت YALLA SHOOT ويعول اليوناني على خدمات مهاجمه رجب عمران بالإضافة إلى الحارس المخضرم محمد عبد المنصف من أجل حرمان مهاجمي القلعة البيضاء من زيارة شباك " اليالو بلاك "

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة





ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة على الهواء عبر روابط البث المباشر التي نرصدها لكم لضمان متابعتها بجودة عالية تعليق عربي بدون تقطيع



