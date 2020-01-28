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يلا شوت zamalek on sport مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر kora live مشاهدة مباراة الزمالك الان مجانا أون سبورت

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة واحدة من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب لقاءات الجولة الخامسة عشر .


وفي السطور التالية يأخذكم الفجر الرياضي في جولة لتعريفكم بآخر إستعدادات الفريقين للمباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستنقلها على الهواء مباشرًة .


كورة جول KORA GOAL ويلعب نادي الزمالك المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاثة من أجل الدخول إلى المربع الذهبي والإقتراب أكثر من فريق نادي المقاولون العرب وصيف الدوري خلف النادي الاهلي المتصدر بالعلامة الكاملة .


الأسطورة لايف OSTORA LIVE فيما ييسعى فريق نادي وادي دجلة إلى الهروب من مراكز المؤخرة وقاع الدوري معولًا على مجموعة كبيرة من الأسماء الشابه ومزيج من الخبرة مثل حسام عرفات وحارس المرمى محمد عبد المنصف .


جول العرب GOAL AL3ARB وتعتبر المباراة بروفة أخيرة للزمالك قبل المباراة التي يخرج فيها الفريق لمواجهة نادي أول أغسطس الأنجولي لحساب مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا والتي ضمن فيها الفريق الوصول للدور ربع النهائي .


يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وسيكون الفريق الدجلاوي أمام فرصة لإستغلال حالة الجهد التي يعيشها فريق نادي الزمالك بسبب تلاحم المباريات من أجل إحراز النقاط الثلاثة أو نقطة التعادل على أقصى تقدير

ومن المُنتظر أن تبدأ مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT

وستنقل المباراة على الهواء مباشرًة عبر قناة تايم سبورتس إتش دي بالإضافة إلى قناة أون سبورت وروابط البث المباشر التي يرصدها لكم الفجر الرياضي بصورة دورية ومستمرة


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