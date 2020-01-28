yalla shoot| مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 28 / 01 / 2020 الدوري المصري Zamalek ON

يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره وادي دجلة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر YALLA SHOOT من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري المصري الممتاز

وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري المصري الممتاز

تذاع مباراة الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره وادي دجلة اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري





ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي ومحمد حسن وشيكابالا ومحمد أوناجم وأوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد الزمالك KORA STAR في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24، بينما يتواجد وادي دجلة YALLA SHOOT في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.





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