بث مباشر OSTORA مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر zamalek كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم on sport

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .





ووادي

جول العرب GOAL AL3ARB يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محد ابوجبل

خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو يوسف أوباما، محمد اوناجم.

خط الهجوم : مصطفى محمد.









يلا شوت الحصري YALLA SHOOT HASRY في الوقت الذي يلعب فيه فريق نادي وادي دجلة كالآتي :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: يعقوبو واحمد بيكهام ومحمود مرعي وبسام وليد.

خط الوسط: احمد سعيد ومحمد عبدالعاطي وبوزاس ورفيق كابو.

خط الهجوم: رجب عمران وحسام عرفات.









لايف فور إتش دي LIVE7HD ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا عبر قناة أون سبورتس إتش دي ويعلق عليها المعلق الكبير أيمن الكاشف.









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