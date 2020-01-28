تكريم رئيس قرية عقب مطاردته لسيارة تهريب "دقيق مدعم" ببني سويف

كّرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أيمن جامع، رئيس مجلس أبسوح التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، ومنحه المحافظ مكافأة مالية تقديرا لتميزه في أداء عمله، وذلك بعد نجاحه في ضبط سيارتين محملتين بـ9 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.



وكان رئيس القرية، تلقى بلاغًا من مفتش تموين القرية بوجود سيارة محملة بالدقيق وفي إنتظار سيارة أخرى، وتم عمل كمين للسيارتين وضبطهما والتحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



وتوجه رئيس قرية أبسوج يرافقه مفتش تموين أبسوج لضبط السيارة، إلا أن سائقها عقب مشاهدتها حاول الهروب بالسيارة وعقب مطاردة بينهما فى الشوارع تم ضبطه، وتبين أن السيارة تحمل 180 جوال دقيق مدعم يتم تجميعه لبيعها بالسوق السوداء بإجمالى 9 أطنان.



تم التحفظ على السائق والسيارة والدقيق المضبوط وتسليمهم إلى مركز شرطة الفشن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.