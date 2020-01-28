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كرة القدم ابهرت الجميع في منافسات افريقيا للاولمبياد الخاص

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نتائج مثيرة في كرة القدم كانت مباريات كرة القدم شديدة الاثارة  في اليوم الرابع بأول العاب افريقية للأولمبياد الخاص تحضنها القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الوحدة الافريقية، وكانت نتائج اليوم كالتالى.

حيث فاز منتخب الجزائر على منتخب غانا 3/ 2 في نهائيات المجموعة الأولى رجال وبتلك النتيجة يتأهل منتخبا الجزائر ومنتخب غانا الى نهائي البطولة الذي سيقام صباح الأربعاء.

وفى خماسيات السيدات فاز منتخب جنوب افريقيا على منتخب روندا 3/2في منافسات نصف النهائي وذلك ليتأهل منتخب مصر وجنوب افريقيا الى نهائي كرة القدم الذي سيقام الأربعاء لتحديد بطل المجموعة.، وشهدت المباراة روح رياضية بين المنتخبين ولم تشهد اى خروج عن النص رغم قوة وشراسة المنافسة بين الفريقين.
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