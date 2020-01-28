مقتل القيادي الحوثي "أبو تراب" و 8 مرافقيه في تعز

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مقتل القيادي الحوثي و 8 من مرافقيه بقصف مدفعي لأبطال اللواء 17مشاه استهدفهم أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في محيط جبل هان غرب المدينة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مقتل القيادي الحوثي و 8 من مرافقيه بقصف مدفعي لأبطال اللواء 17مشاه استهدفهم أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في محيط جبل هان غرب المدينة.

وحققت قوات الجيش الوطني، تقدما كبيرا، حيث تمكنت من تحرير تلال "الذياب" و"المضيض" و"الراعي" و"الذروه" و"الزاهر" في جبهة الضباب غرب ‎تعز.



وبسيطرة قوات الجيش على هذه المواقع، فإنه يتمكن من السيطرة النارية على عدد من مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في الجبهات منها تلتي “السوداء” و”الخلوة”.



وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من الانقلابيين، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لهم.



وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت، الإثنين، عددا من المواقع في وادي حذران غربي المدينة ذاتها، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.