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مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| يلا شوت رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| كورة جول ماتش الزمالك yalla online

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:53 م
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مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر
مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر
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مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة GOAL KOORA :-
كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق وادي دجلة اليوم الثلاثاء 28 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة YALA KOORA :-
يلا كورة وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق وادي دجلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

جول كورة وكان نادي الزمالك قد تعادل مع فريق مازيمبي بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي YALA LIVE ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في المباراة الأخيرة له قبل موقعة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز KOORAHD.

يلا شوت حصري ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة ALZAMALk VS WADI DEGLA بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم KOORA LIVE بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع برصيد برصيد 24 نقطة KOORA STAR.

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