كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر on sport يلا كورة رابط ماتش الزمالك اليوم هدف shikabala

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





- موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة وادي دجلة ضد الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.





- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك فور انطلاقها ، للاستمتاع بها حصريًا عبر قناة ON SPORT.





- بث مباشر لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك كول كورة COOLKORA

يسعى الزمالك لمواصلة الإنتصارات من جديد بعد استعادتها في الجولات الأخيرة تحت قيادة مديره الفني كارتيرون، بث مباشر للمباراة Kora Online.





ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي مصطفى محمد، وأشرف بن شرقي، وأوناجم zamalek ONLINE.





- يلا شوت Yalla Shootمباراة وادي دجلة ضد الزمالك

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة وادي دجلة ضد الزمالك، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.