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live| يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري رابط kora live

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:44 م
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الزمالك
الزمالك
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كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة التي تقام في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل أبناء الفانلة البيضاء اللقاء وسط حالة معنوية مرتفعة بعد تأهل الفريق إلى دور الثمانية الأفريقى على خلفية تعادل زيسكو الزامبى مع أول أغسطس بهدف ليضمن الفريق وصافة المجموعة الأولى بصرف النظر عن مواجهته الأخيرة السبت المقبل مع أول أغسطس الأنجولي.

شدد المدير الفنى على أهمية اللقاء الذى يسعى من خلاله لتحقيق الفوز بالثلاث نقاط بعد الصحوة المحلية للفريق فى الفترة الأخيرة بعد الفوز فى ثلاث مباريات متتالية على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأسوان بهدفين نظيفين، ثم الجونة بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد الفريق إلى ٢٤ نقطة محتلًا المركز الرابع، والفوز يدفع به إلى المركز الثالث، أملًا فى الزحف نحو القمة.

بينما وادي دجلة يدخل اللقاء تحت قيادة مدربه اليونانى تاكيس جونياس بهدف مواصلة الانتصارات فى مشواره بالمسابقة المحلية بعد تحقيق الفوز فى المباراة الأخيرة أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن قبلها فوزه على سموحة ثم تعادل أمام الإنتاج الحربي، وجاءت نتائجه الإيجابية بعد 3 هزائم متتالية أمام إنبى وبيراميدز وطلائع الجيش.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد ٢٤ نقطة، حيث خاض الابيض ١٢ مباراة فاز في ٧ مواجهات وتعادل في ٣ مباريات وخسر مباراتين.

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