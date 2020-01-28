خالد مدحت معيط يتسأل عن سر منع فيلمه الأخير من المشاركة في مهرجان زاوية

أبدى المخرج الشاب خالد مدحت معيط اندهاشه من قرار منع عرض فيلمه الأحدث "صورة لكل سرينة غارة"، في الدورة الخامسة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة، والمقرر انطلاقها غدًا الأربعاء بمشاركة ١٥ فيلم قصير.





وكانت زاوية أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشاركة الفيلم في المهرجان، لكنها لم تدرجه في برنامج العرض النهائي.



وكشف "معيط" عن غضبه من الواقعة، في تدوينة له عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، جاء فيها: "فيلم (صورة لكل سرينة غارة) اتمنع من الرقابة فا مش هيتعرض في زاوية وكان فيه مهرجان تاني اتقبل فيه بس لسه مأعلنوش فا غالبا هيفضل ممنوع من العرض... هنقضيها فرجة عالنت بقي يا شباب وهنزل لينك وبتاع".



" الفجر الفني" تواصل مع "معيط" الذي كشف عن حيرته من الأمر، خصوصًا وأن الفيلم سبق عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، بعد حصوله على تصريح من الرقابة، لافتًا إلى أن المسئولون بزاوية أكدوا له تواصلهم مع الرقابة عدة مرات لكنها رفضت إعطائهم تصريح بالعرض، كاشفًا عن تخوفه من عدم عرض الفيلم في مهرجان رؤى.



خالد مدحت معيط مخرج شاب، سبق له المشاركة في مهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته الثالثة بفيلم "الرائد" الذي نال عنه جائزة أفضل فيلم، كما شارك العام الماضي بفيلم "أبي لم يستطع أن ينقذ الطائرة الورقية"، أما فيلمه الأخير "صورة لكل سرينة غارة"، لا تتجاوز مدته ٩ دقائق، ويستعرض من خلاله قصة "سوزان" الفرنسية من أصول عربية، التي تستعيد ذكريات طفولتها بإحدى الدول العربية، من خلال ألبوم صور يحكي تاريخ المنطقة مع الحروب.







