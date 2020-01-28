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7 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد أمام ريال سرقسطة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:41 م
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بوابة الفجر
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كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال سرقسطة يوم غد الاربعاء في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا.


وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي

خط الوسط: كروس، مورديتش، فالفيردي، خاميس رودريغيز

خط الهجوم: بنزيمة، يوفيتش، لوكاس فاسكويز، إبراهيم دياز، فينسيوس جونيور، رودريغيو جوس


وشهدت القائمة استبعاد 7 لاعبين وهم إيسكو وهازارد وأسينسيو وماريانو دياز وكاسيميرو وميليتاو وجاريث بيل فيما استدعي زيدان إبراهيم دياز وفينسيوس جونيور ورورديغو جوس للقائمة.

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