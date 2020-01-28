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بوابه التعليم الاساسي.. تعرف على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بجميع المحافظات" برقم الجلوس والاسم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:15 م
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بوابه التعليم الاساسي
بوابه التعليم الاساسي
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بوابه التعليم الاساسي.. تعرف على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بجميع المحافظات" برقم الجلوس والاسم

نقدم لكم  رابط بوابه التعليم الاساسي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الإسكندرية وجميع المحافظات، بعد أن أعلن عليها صباح اليوم، الثلاثاء، برقم الجلوس والاسم فقط عبر موقع الرئيسي للتعليم بالاسكندرية.

رابط نتيجه الصف الثالث الإعدادي بالإسم برقم الجلوس 2020

بعد أن تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحان الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية وجميع المحافظات، أعلنت الوزارة عن تفعيل رابط موقع الوزارة للحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي، والتي تجاوز نسب النجاح بها نحو 90%، وكل ما هو مطلوب للحصول على النتيجة هو الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى برقم الجلوس الاسكندريه 2020 الترم الاول موقع البوابة الالكترونية بالأسكندرية
نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس محافظه الاسكندريه وجميع المحافظات 2020، وفي وقت سابق قد صرح مسؤل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ان موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة الاسكندية سوف يتم فور الانتهاء من عمليات تصحيح الاوراق وتجميع الدرجات، مشيرًا الي ان نسب النجاح خلال هذا العام مبشرة وان النسب تعد أفضل من الأعوام السابقة لنفس المرحلة، هذا وقد أوضح مصر أن عملية التصحيح وتجميع الدرجات تتم بدقة كبيرة وبشفافية حتي يتم إعطاء لكل طالب حقه ودرجاته الحقيقية التي يتسحقها،

إقرأ أيضًا.. ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الاسكندرية “الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية ترم أول 2020”

هذا ومن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس بعد ساعات من الان من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الأسكندرية ظهر اليوم الثلاثاء، حيث يترقب طلاب المرحلة الاعدادية وأهالي الطلاب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بمحافظة الاسكندرية 2020 والتي سوف نعرضها لكم من خلال موقع القاهرة 24.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الاسكندرية

يمكنكم من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بمحافظة الاسكندية عن طريق اتباع الإرشدات التالية وذلك فور الاعلان الرسمي للنتيجة من خلال موقع بوابة الاسكندية الالكترونية اليوم.

الدخول الي موقع بوابة الاسكندرية الالكتروني من هنا.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك

إضغط علي كلمة بحث

وسوف تظهر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالتقدير العام ونتيجة كل مادة، ونتمنا لكم التوفيق.

بوابه التعليم الاساسي.. تعرف على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بجميع المحافظات" برقم الجلوس والاسم
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