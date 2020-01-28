"جمالك جمال".. الجمهور يغازل نادين نسيب نجيم في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.



ظهرت" نسيب" في الصورة، بإطلالة جديدة تستعرض فيها أنوثتها حيث فستان أسود، بصدر مكشوف، وأعتمدت تسريحة شعر الكعكة من الناحية الجمالية وضعت ميكب وردى حيث وضعت روج أحمر فاتح وبسيط، حيث أكتفت من الإكسسوارات بسلسلة ذهبي



ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على صورتها:" قمر أوي، جمالك جمال " .



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم التليفزيونية، هو مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأشاد به عدد كبير من الجمهور .



وفي سياق آخر، تستعد الفنانة نادين نسيب نجيم أن تخوض السباق الرمضاني القادم لعام 2020، بمسلسل جديد مع الفنان قصي خولي، وذلك بعد أن نجحوا الثنائي في مسلسل "خمسة ونص" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأستطاع أن يحقق نسب مُشاهدات عالية، ومن المقرر أن تجسد نادين نسيب خلال الأحداث، شخصية جديدة عليها ولم يسبق لها بتقديمها من قبل.