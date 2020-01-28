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"الفجر" تنعى والد الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:38 م
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بوابة الفجر
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ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم يتقدم الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير مؤسسة الفجر، والكاتبة منال لاشين رئيس التحرير، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، وجميع الصحفيين والعاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة، إلى الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في وفاة المغفور له بإذن الله والده.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم الأسرة الصبر والسلوان.​


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الكلمات المفتاحية

منال لاشين مصطفى ثابت عادل حمودة خالد ميري الفجر الأخبار

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