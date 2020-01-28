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نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة السلة بدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص بالقاهرة
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:40 م
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الفجر الرياضي
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أسفرت نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة
السلة رجال وسيدات التي اقيمت على صالة ٢ بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي
خلال فاعليات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد
الخاص والمقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي : في منافسات الرجال فاز منتخب مصر على منتخب بوروندي
٢٥-٩ ، كما فاز منتخب المغرب على تونس ١٤-٥ ، كما فاز منتخب تونس على بوروندي ٢٠-٤
.
وفي منافسات السيدات ، فاز منتخب مصر (أ) "موحد" على منتخب مصر (ب) ١٨-١٦ ، وفاز منتخب المغرب على نظيره الجزائري ١٢-11.
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