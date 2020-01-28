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نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة السلة بدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص بالقاهرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:40 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أسفرت نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة السلة رجال وسيدات التي اقيمت على صالة ٢ بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال فاعليات  الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والمقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .


وجاءت نتائج  اليوم على النحو التالي : في  منافسات الرجال فاز منتخب مصر على منتخب بوروندي ٢٥-٩ ، كما فاز منتخب المغرب على تونس ١٤-٥ ، كما فاز منتخب تونس على بوروندي ٢٠-٤ .


وفي منافسات السيدات ، فاز منتخب مصر (أ) "موحد" على منتخب مصر (ب) ١٨-١٦ ، وفاز منتخب المغرب على نظيره الجزائري ١٢-11.

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