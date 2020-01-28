نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة السلة بدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص بالقاهرة

أسفرت نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة السلة رجال وسيدات التي اقيمت على صالة ٢ بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال فاعليات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والمقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .





وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي : في منافسات الرجال فاز منتخب مصر على منتخب بوروندي ٢٥-٩ ، كما فاز منتخب المغرب على تونس ١٤-٥ ، كما فاز منتخب تونس على بوروندي ٢٠-٤ .





وفي منافسات السيدات ، فاز منتخب مصر (أ) "موحد" على منتخب مصر (ب) ١٨-١٦ ، وفاز منتخب المغرب على نظيره الجزائري ١٢-11.