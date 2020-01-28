Advertisements
Advertisements
Advertisements

فلامنجو يحتفظ بخدمات " الجولدن جول "

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 

اعلنت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي حصولها على حق ضم المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا بصورة نهائية بعد التوصل لإتفاق مع إدارة ناديه الإيطالي إنتر ميلان .

 

ووقع اللاعب الذي سجل " جولدن جول " أغلى هدف في تاريخ الفريق البرازيلي أهدى به فريقه الفوز على ريفربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس في شهر نوفمبر من العام الماضي 2019 على عقد مقابل 17 مليون يورو.

 

وعبر إبرام العقد كتب المهاجم الصاحب الثلاثة وعشرين عامًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستغرام " سأبقى هنا إلى الأبد إذا كان ذلك في مصلحة فلامنجو ".

 

ويعتبر باربوسا واحد من أفضل اللاعبين في قارة أمريكا الجنوبية حيث توج الموسم الماضي بلقب هداف كأس ليبرتادوريس بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف في الدوري البرازيلي .

 

كما لعب دور كبير في واحد من أنجح المواسم التي مر بها فريق نادي فلامنجو منذ أن كان البرازيلي زيكو يلعب بين صفوفه في ثمانينات القرن المنصرم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلامنجو جابرييل باربوسا الدوري البرازيلي إنتر ميلان

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي ويعلن عن اتخاذ قرار ناري

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رونالدو ينفجر غضبًا في وجه يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من زيدان على أنباء الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ يوم

تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فيديو.. فلامنجو يسحق جريمو بخماسية ويضرب موعدا مع ريفر بليت في نهائي كأس الليبرتادوريس

تعرف على موعد نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفربليت

«يلا شووت PLUS» مشاهدة مباراة فلامنجو وريفر بليت بث مباشر beIN SPORT كورة جول PLUS رابط ماتش ريفر بليت جودة متعددة NOW

كورة لايف MATCH FINAL مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ريفر بليت RiverPlate

فلامنجو البرازيلي يغتال أحلام ريفر بليت الأرجنتيني ويتوج بطلًا لكأس ليبرتادوريس

فلامينجو وريفر بليت .. حدث هذا منذ عشرون عاماً

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

03:36 م

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

02:01 م

صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

03:59 م

عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

02:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status