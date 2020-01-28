ألعاب القوى الأكثر إثارة وسخونة في منافسات إفريقيا للاولمبياد الخاص

شهدت العاب القوى في يومها الرابع المشاركة في أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص تحضنها القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الوحدة الافريقية، منافسات شرسة اسفرت عن

في مسابقة 100 م عدو بنات بالمجموعة الأولى فازت اللاعب ليهي مانجو ميتولو من إيسواتيني بالمركز الأول وجاءت اللاعبة ماري ادوارد من مورشيوس بالمركز الثاني و وتوجت المالية ديارا سانتوبالمركز الثالث وحلت اللاعبة هدية علي من تنزانيا بالمركز الرابع وفي المجموعة الثانية جاءت في المركز الأول ديزير نامونا من ملاوي واللاعبة المغربية دنيا رحيدي في المركز الثاني والمغربية حفصة طليبي في المركز الثالث وفي المركز الرابع المغربية إكرام بن مياموكو.









وفي المجموعة الثالثة جاءت في المركز الأول اللاعبة اجنيس ماسوسو من ملاوي وفي المركز الثاني للاعبة كليرا فيري من ملاوي وفي المركز الثالث اللاعب فيلس سابيولانو من ملاوي وفي المركز الرابع فازت اللاعبة ناردين علي من السودان وفي المركز الخامس فازت اللاعبة سالمة خير من تنزانيا.









وفي المجموعة الرابعة فازت اميناتا ديومبيا من مالي بالمركز الأول وفي المركز الثاني اللاعبة باسي ناكوويجا من اوغند ا وفي المركز الثالث اللاعبة رامية جين من سيشل وفي المركز الرابع موليسو دانيال من الكونغو الديمقراطية وفي المركز الخامس اللاعبة سارة جون من جنوب السودان









وفى المجموعة الخامسة فازت اللاعبة ماجي اماندا بالمركز الأول من سيشل وفي المركز الثاني اللاعبة جنينا جيسي من بوركينا فاسو وفي المركز الثالث فازت اللاعبة ماري ماما من السنغال وفي المركز الرابع ديجينابا زابري من بوركينا فاسو .









وفي المجموعة السادسة فازت اللاعبة دي جاسا تيجست من اثيوبيا وفي المركز الثاني فازت اللاعبة ماري نيبت من تشاد وفي المركز الثالث فازت اللاعبة ارانكوندا سان رينيه من بوندي وفي المركز الرابع فازت اللاعبة ماديدا بلولو من الكونغو الديمقراطية .









وفي المجموعة السابعة فازت اللاعبة جين ديفين بالمركز الأول من اوغندا وفي المركز الثاني اللاعبة كيتا مابلي من الكونغو الديمقراطية وفي المركز الثالث فازت اللاعبة بلورا دوكني من تشاد في المركز الرابع فازت اللاعبة اومي ماما زويدين منالمغرب وفي المركز الخامس فازت اللاعبة فاطوماتا زيام من السنغال.









وفي المجموعة الثامنة فازت اللاعبة سامامايا نالتوايا من اوغندا بالمركز الأول وفي المركز الثاني اللاعبة نومازاوازي هليزا من زيمبابوي وفي المركز الثالث فازت اللاعبة فردوس فتحي من الجزائر وفي المركز الرابع فازت اللاعبة مولاتا الحوسي من الجزائر.









في المجموعه التاسع فازت اللاعبة جاسيت نياما هونجا من اوغندا بالمركز الأول وفي المركز الثاني فازت اللاعبة ايان بيرنسس من غانا وفي المركز الثالث فازت اللاعبة هاناها دتنتيكور من غانا وفي المركز الرابع فازت اللاعبة جين رودرجوس من الراس الأخضر.









وفي المجموعة العاشر فازت اللاعبة باربارا نيجوفو من زيمبابوي وفي المركز الثاني فازت اللاعبة فيكتوريا اوبينج من غانا وفي المركز الثالث فازت اللاعبة كلارا سوفيا من الراس الأخضر وفي المركز الرابع فازت اللاعبة اجينس ناما باسا من اوغندا وفي المركز الخامس فازت اللاعبة لورانس ابيبو من غانا فوفي المركز السادس فازت للاعبة انسو كليباترو من زيمبابوي.









وفي المجموعة الحادي عشر فازت اللاعبة إيساك نول بالمركز الأول من جنوب السودان وفي المركز الثاني فازت اللاعبة ديسي ناجاني من زيمبابوي وفي المركز الثالث فازت اللاعبة مالنجو نيجوندا من الكونغو الديمقراطية وفي المركز الرابع فازت اللاعبة ميلالا جلادس من الكونغو الديمقراطية وفي المركز الخامس فازت اللاعبة روسيتا كيكابون من توجو وفي المركز السادس اللاعبة نيشماجيزوي اوديتتي من بورندي.





وفي المجموعة الثاني عشر فازت اللاعبة مريم انا من جامبيا بالمركز الأول وفي المركز الثاني رقية جاي من السنغال وفي المركز الثالث اللاعبة هريت تشليبوبا من زيمبابوي وفي المركز الرابع فازت اللاعبة داليا سميحة من الجزائر.





وفي المجموعه الثالثة عشر فازت اللاعبة ارياكوزي يافوني من بورندي بالمركز الأول وفي المركز الثاني فازت اللاعبة ديجيزا برنس من الجزائر وفي المركز الثالث فازت اللاعبة مريم أسامة من مصر.





وفي المجموعه الرابعة عشر فازت اللاعبة سانتا بريتو من الراس الأخضر بالمركز الأول وفي المركز الثاني فازت اللاعبة دينيبا دياتا من السنغال وفي المركز الثالث فازت اللاعبة ميزا اليسا من اثيوبيا وفي المركز الرابع فازت اللاعبة ماجريتا روزا من سيشل وفي المركز الخامس فازت اللاعبة فاتن شروبي من تونس.





في مسابقات 50 متر عدو بنات في المجموعة الأولى حصلت على المركز الأول اللاعبة مماه سيلا من غينيا بينما حصل على المركز الثاني اللاعبة ديكشيكا اسوو موريشويس بينما في المركز الثالث اللاعبة ماما اداما كمارا من غينيا ، بينما في المجموعة الثانية سيدات حصلت على المركز الأول اللاعبة جينيفر عائشة رومين من جزيرة سيشل بينما في المركز الثاني اللاعبة كميسي روبا علي من جيبوتي بينما في المركز الثالث اللاعبة تيلوك ياشي من موريشيوس ، بينما في بينما في المجموعة الثالثة حصلت اللاعبة ماري تريتيون من موريشيوس على المركز الأول بينما حصلت على المركز الثاني اللاعبة زهرة سمبا من موريتالنيا بينما حصلت على الثاث اللاعبة ميري كوروما من غينيا .









بينما في مسابقات 50 متر عدو رجال حصل اللاعب بروهاس كومار من موريشيوس على المركز الأول بينما حصل باهادور كوشيك من موريشيوس على المركز الثاني بنما حصل اللاعب مفيلو تياشكوالا من اسواتيني على المركز الثالث بينما حصل اللاعب ريتشارد سانتو على المركز الرابع من جنوب السودان.



