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الجزائر تتصدر منافسات المجموعة الرابعة في البوتشى بالألعاب الافريقية للأولمبياد الخاص

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تصدر لاعبوا منتخب الجزائر منافسات المجموعة الرابعة في لعبة البوتشي أولاد وبنات والتي تقام ضمن الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.

 

حيث حقق الجزائري حسين بازيد الميدالية الذهبية في منافسات الأولاد وفاز المغربي حسن علاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية في حقق التونسي الياس محمد الميدالية البرونزية.

 

وفي منافسات البنات فازت باغدودا جينا من موريشيوس بالميدالية الذهبية وحققت لاعبة مصر ولاء عبدالمطلب الميدالية الفضية في حين فازت التونسية رحمة بلحاج بالميدالية البرونزية وحصل كل من السودانية أروى صلاح والمصرية فاطمة محمد على شارة المشاركة.


وأقيمت مراسم تتويج اللاعبين عقب انتهاء المنافسات وحضرها كل من الدكتور عماد محي والدكتور عماد الفولي حيث قاما بتتويج اللاعبين الفائزين.

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