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طاجيكستان: اعتقال 113 للاشتباه في انتمائهم للإخوان المسلمين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:32 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المدعي العام في طاجيكستان يوسف رحمون، اليوم الثلاثاء، اعتقال 113 شخصا لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة هناك.

وأضاف في إفادة صحفية أن بين المعتقلين الذين احتجزوا على مدى هذا الشهر أجنبيين ومسؤولا محليا وأكثر من 20 أستاذا جامعيا.

وتشن الحكومة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، والتي كانت جمهورية سوفيتية سابقة، حملة على المعارضة الإسلامية في السنوات الماضية وحظرت حزب النهضة الإسلامي واتهمت قيادته بالتدبير لانقلاب.

كما ألقت طاجيكستان بالمسؤولية على متشددين إسلاميين، خاصة تنظيم الدولة الإسلامية، في شن سلسلة من الهجمات الدامية على سياح أجانب وعاملين في سجن محلي وحرس الحدود.

وتقول جهات تعارض جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك أنظمة عربية، إنها جماعة إرهابية خطرة يجب القضاء عليها بينما تقول الجماعة إنها أعلنت عن نبذ العنف قبل عقود وتنتهج رؤية إسلامية تعتمد الوسائل السلمية.

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