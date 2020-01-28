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فوز بنى عبيد ونبروه والسنبلاوين بالقسم الثالث في الدقهلية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:36 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أقيمت ٧ مباريات ضمن منافسات الجولة ١٩ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث بالدقهلية حيث حسمت نتائجها جميعا بالفوز فيما غاب منية سمنود عن المشاركة بهذه الجولة.

تمكن فريق بنى عبيد من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب ضيفه شربين بهدف دون مقابل ليواصل بنى عبيد صدارته للمجموعة عقب نهاية الجولة ١٩.

نبروه تمكن أيضا من مواصلة ملاحقته للصدارة بعدما حقق فوزا عسيرا أمام كهرباء طلخا بنتيجة ٣-٢ فيما حقق السنبلاوين فوزا صعبا أمام ضيفه المنزلة فى صراع الإبتعاد عن الهبوط من جانب الفريقين.

شيكو حقق فوزا مريحا بهدفين دون مقابل أمام ميجاسبورت فيما تعرض شبان بدواى لخسارة مفاجئة أمام ضيفه شباب الأمير بهدفين مقابل هدف.

واصل عمال المنصورة نتائجه الإيجابية بعدما عاد بفوز صعب على حساب مستضيفه بلقاس بنتيجة ١-٢ فيما إكتسح مياه الدقهلية ضيفه المطرية بسداسية نظيفة.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة :

١- بنى عبيد ٣٧ نقطة
٢- نبروه ٣٥ نقطة
٣- شربين ٣١ نقطة
٤- عمال المنصورة ٢٧ نقطة
٥- ميجاسبورت ٢٧ نقطة
٦- شيكو ٢٧ نقطة
٧- مياه الدقهلية ٢٤ نقطة
٨- شبان بدواى ٢٣ نقطة
٩- بلقاس ٢١ نقطة
١٠- السنبلاوين ٢٠ نقطة
١١- كهرباء طلخا ١٩ نقطة
١٢- الأمير ١٧ نقطة
١٣- منية سمنود ١٦ نقطة
١٤- المنزلة ١٤ نقطة
١٥- المطرية ١٠ نقاط

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