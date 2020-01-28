بدء تصوير "لما كنا صغيرين" بحضور أبطاله



المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وتم التعاقد حتي الأن مع نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسي ومحمود حجازي ومحمود حميدة الذي يعود للدراما بعد فترة غياب كبيرة.



وبعد التعاقد مع حميدة أحد أهم المفاجأت في دراما رمضان، صار السؤال الأهم من هو بطل العمل الذي سيقف أمام ريهام ليجسد دور البطولة. فوسط الصراع الرمضاني المشتعل بين نجوم ونجمات رمضان للإستحواذ علي أعلي نسبة مشاهدة صار فريق العمل من أهم أولويات الصناع منذ بداية التصوير.



المسلسل تنتجه شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي الذي أكد أن بطل العمل سيكون مفاجأة بكل المقاييس، وسيكون أحد نجوم الصف الأول.





يذكر أن المفاجآت لن تقتصر علي ذلك حيث سيتم تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل بإيطاليا واليونان.



"أرت ميكر" كانت أخر أعمالها مسلسل "قسمتي ونصيبي"، تأليف عمرو محمود ياسين والذي حاز علي اشادات النقاد والجماهير في وقت واحد، وحقق وقت عرضه بأجزاءه الثلاثة أعلي نسبة مشاهدة.

بدأ اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل ريهام حجاج "لما كنا صغيرين"، بإحدى الفيلل بمنطقة الشيخ زايد.