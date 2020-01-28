غدًا.. "ستموت في العشرين" في معرض الكتاب

تعرض سينما معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥١، الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، الحائز على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينائي الدولي، وذلك في الخامسة مساء غدا الأربعاء.



يولد طفل في مدينة صغيرة في السودان يدعى (مزمل)، ولكنه يكبر ليكتشف أنه ملعون بنبوءة (درويش) والتي تفيد أنه سيموت عندما يبلغ سن العشرين، ويصبح عليه التكيف مع نظرات الشفقة طيلة مراهقته والتي تجعله يشعر أنه ميت بالفعل، وعندما يبلغ (مزمل) العشرين، يصبح عليه مواجهة الحقيقة المخيفة.