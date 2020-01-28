أول رد من أحمد الفيشاوي بعد الحكم عليه بالحبس عام

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد، خلال مقطع الفيديو من داخل الجيم، وكان مرتدي ملابس رياضية "سويت شيرت باللون الأسود وبنطلون باللون الأزرق".

وعلق الفيشاوي، على مقطع الفيديو قائلَا:"من المهم أن يكون لديك روتين صباحي صحي لتبدأ اليوم بشكل صحيح".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفيشاوي ، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًأ:"برافو يا فشاوي" وأضاف آخر "عاش"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"الله اكبر انا مقدرش اعمل تمرين الدرعات ده ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق 2"، وتدور أحداثة في إطار أكشن، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد عز وأحمد داود وغادة عادل وكريم قاسم وعمرو يوسف.