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البورصة الأمريكية تتعافي بمستهل التعاملات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:12 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن هوت المؤشرات خلال تعاملات أمس مع مخاوف من انتشار فيروس كورونا وترقب أول اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي في العام الجاري.
 

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.20 بالمئة ليسجل 28594.28 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنحو 0.36 بالمئة ليسجل 3255.35 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع بنحو 0.68 بالمئة ليسجل 9201.82 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا انتشار الكورونا البورصة الأمريكية

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