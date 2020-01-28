البورصة الأمريكية تتعافي بمستهل التعاملات





تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن هوت المؤشرات خلال تعاملات أمس مع مخاوف من انتشار فيروس كورونا وترقب أول اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي في العام الجاري.





وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.20 بالمئة ليسجل 28594.28 نقطة.





وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنحو 0.36 بالمئة ليسجل 3255.35 نقطة.



