ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بين طرفين في دماص بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة ميت غمر من إلقاء القبض على 7 أشخاص طرفي مشاجرة قرية دماص واشتعال النيران بمنزل أحدهم لخلافات على الجيرة.



وبالفحص وتوسيع التحريات بقيادة المقدم أحمد فريد رئيس مباحث ميت غمر من ضبط "وائل ا"، "ابراهيم ا"، "ابراهيم ا"، "نبيل ش"، "نعيم ش" والطرف الثاني و"ليد ف "، و"محمد ف".



وكانت سادت حالة من الهلع بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية على أثر نشوب مشاجرة بين شخصين أسفرت عن إشعال النيران بمسكن أحدهم بالقرية.



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية بنشوب مشاجرة بقرية دماص التابعة لمركز ميت وأشعل أحد طرفى النزاع النيران بمنزل الآخر.



و إنتقلت قوة امنية برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر للمكان وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلا من “ وليد ا ف “ وأحد أفراد أسرة السامولى وتدخل “شحاته ص ب” والذى قام بإشعال النيران فى منزل الأول مجاملة لصديقه.



وهرعت سيارات الإطفاء والشرطة وقوات الأمن وفرضت طوقا أمنيا بالمكان وجارى ضبط طرفى النزاع وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.