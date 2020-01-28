غزل المحلة يعود بنقطة من مطروح بعد التعادل مع الحمام

نجح غزل المحلة في العودة من مطروح بنقطة تجعلة في المنافسة بقوة للصعود للدوري الممتاز بعد التعادل مع الحمام سلبيا في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني ليرفع غزل المحلة رصيدة ال25نقطة في المركز الثاني خلف فاركو المتصدر برصيد 26 نقطة ويرفع الحمام رصيدة للنقطة 16.



دخل مجدي طلبة اللقاء بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، وأحمد الدماطي، ومحمود علاء، وضياء مسعود، ومحمد بكار، وشهاب محمد، وعبد الرحمن كاستيلو، وأحمد الفار، وأحمد بطوط، ومحمود أبو زيد، ومحمود أبو جودة.



بينما دخل خالد عيد اللقاء بتشكيل مكون من: محمد البشبيشي، ومحمد سامي، إبراهيم أبو الريش، وهاني عادل، وجلال العقدة، وبسام ماهر، وأشرف السيد، ومحمد حموسة، ومحمد حمدان، وهشام بلحة، وخالد كساب.



وأدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من الدولي محمود البنا حكم ساحة وعاونة كل من : أسامة مجدي، وخالد حسام، ومحمد خالد حكم رابع.

وراقب اللقاء من لجنة الحكام مشرف فرح، ومن لجنة المسابقات عيد أحمد.



بدأ الحمام الشوط الأول ضاغط علي دفاعات المحلة بعد إعتماد مجدي طلبة علي الكور العالية لوجود رأسين حربة وشكلت خطورة علي دفاعات غزل المحلة لكن بدون أي خطورة علي البشبيشي حارس مرمي غزل المحلة والذي إعتمد علي الكور الثابتة فقط خلال الشوط الأول وبالفعل كاد أن يسجل خالد كساب من إحدي الكور الثابتة لكن تصدي لها إسلام الحريري بكل براعة وظلت الكرة بين أقدام اللاعبين في وسط الملعب أكثر الوقت لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



ومع بداية الشوط الثاني أجري مجدي طلبة تغييرا هجوميا بنزول الإيفواري الخطير يايا كونية بدلا من أحمد الفار وبالفعل شكل يايا خطورة علي دفاعات المحلة مما دفع خالد عيد لإجراء تغيير دفاعي بنزول محمد فتح الله بدلا من إبراهيم أبو الريش وبالفعل تماسك دفاعات المحلة أكثر من بداية الشوط الثاني وغابت الخطورة الهجومية لفريق الحمام وإعتمد الفريق المحلاوي علي الكور الثابتة ومحاولة خطف هدف لكن دفاعات الحمام وحارسة إسلام الحريري كانت لهم بالمرصاد لينتهي اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقين.



ترتيب مجموعة بحري



1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 25 نقطة

3- دمنهور 24 نقطة

4- دكرنس 21 نقطة

5- المنصورة 20 نقطة

6- الرجاء 19 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- الحمام 16 نقطة

9- الأوليمبي 15 نقطة

10- أبو قير 14 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط