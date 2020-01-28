سفير مصر في السودان يطمئن الأهلي قبل مواجهة الهلال





وأضاف السفير المصري خلال اتصاله الهاتفي مع بيبو أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





وأشار السفير حسام عيسى إلى إن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة في أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة ؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.

أجرى حسما عيسى السفير المصري في السودان اتصالا هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس ، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكدت على توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.