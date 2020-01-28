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بومبيو: على الحوثيين وقف هجماتهم على المناطق السعودية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:58 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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شددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه على مليشيات الحوثيين وقف هجماتهم على الأراضي السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشأن تجدد العنف في اليمن.

ويخوض التحالف في اليمن حربًا لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المتواجدة مُؤقتا في الجنوب (عدن)، ضد جماعة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء منذ طردهم الحكومة واستحواذهم على العاصمة في مارس 2015، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.   
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الكلمات المفتاحية

هجمات مايك بومبيو السعودية الحوثيين

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