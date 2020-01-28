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تعرف على لجنة التحكيم المشاركة في مهرجان زاوية للأفلام القصيرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:31 م
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مهرجان زاوية
مهرجان زاوية
شيماء عطية
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تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة، في السابعة مساء غدًا الأربعاء ٢٩ يناير، وتستمر حتى الجمعة ٣١ يناير، ويعقب العروض ندوات مفتوحة مع صناع الأفلام المشاركة.

لجنة التحكيم

وتضم لجنة التحكيم الدورة الخامسة كل من المخرج يسري نصرالله، تخرج في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية (قسم الإحصاء)، ثم عمل ناقدا سينمائيا في جريدة "السفير البيروتية" بين عامي ١٩٧٨و ١٩٨٢. وتدرب على الإخراج مع المخرج السوري الكبير عمر أميرالاي. في عام ١٩٨٢ عمل مساعدا ليوسف شاهين في فيلم "الوداع يا بونابرت" وقامت شركة شاهين "أفلام مصر العالمية" بإنتاج فيلمه الأول "سرقات” صيفية" الذي عرض في إفتتاح "١٥ يوم المخرجين" بمهرجان كان عام ١٩٨٨. في عام ٢٠١٢، عرض فيلمه "بعد الموقعة" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

إلى جانب الكاتبة والمخرجة هبة يسري، التي تخرجت من المعهد العالي للسينما في القاهرة، وتتضمن أعمالها فيلم "المهنة: إمرأة" الذي عرض في مهرجان روتردام الدولي، والفيلم التسجيلي الذاتي "عشق آخر" الذي حصد العديد من الجوائز. أخرجت هبة فيلمها التسجيلي الطويل الأول "ستو زاد: أول عشق" في ٢٠١١ حيث عرض في مهرجان دبي السينمائي الدولي وحاز على جائزة الدولة التشجيعية.

أسست هبة يسري مع المخرج مصطفى يوسف شركة سين للإنتاج والتطوير، وتتضمن آخر أعمالها كتابة مسلسل سابع جار الذي أخرجته بالمشاركة مع نادين خان وآيتن أمين.

أما العضو الثالث باللجنة فهو علي العدوي قيم فني وباحث ومحرر وكاتب وناقد للصور المتحركة والممارسات الفنية الحضرية والتاريخ الثقافي. نظم عدة برامج عروض أفلام وندوات مثل "سيرج دانيه … تحية واستعادة" (٢٠١٧) و"هارون فاروقي: جدل الصور… عن الصور التى تكشفتحجب صورًا أخرى" (٢٠١٨). نظم أيضا بالتعاون مع بول كاتا، معرض "فن التوهان في المدن: برشلونة والإسكندرية" (٢٠١٧) وهو أحد مؤسسي مجلة "ترايبود" الالكترونية لنقد الأفلام والصور المتحركة (٢٠١٥ – ٢٠١٧) وكان أحد محرري منصة "ترى البحر" الالكترونية والمطبوعة للممارسات الفنية والحضرية في الإسكندرية (٢٠١٥ – ٢٠١٨).

الأفلام المشاركة 

يشارك في الدورة الخامسة من المهرجان ١٥ فيلم قصير لصناع السينما الشباب، وتتنوع الأعمال المشاركة بين الروائي والتسجيلي.

يعرض يوم الأربعاء أفلام: "غراب البين" لأحمد دحروج، "في الصورة" لدانا عناني، و"لما جت عشرة" لجيلان عوف، و"أربطوا أحزمة مقاعدكم عند الجلوس" لسمير رضوان، و"تاتاروس" لعمر الهامي.

أما عروض الخميس تشمل أفلام: " أنا بدوي" لغادة عيسى، و"فخ" لندى رياض، و"٢٠٩٠ كم"، لعلي سليمان سالم، و"ارتباك" لمحمد حسين أنور، و"أمين" لأحمد أبو الفضل، و"حدث ذات مرة على القهوة" لنهى عادل.

وتختتم العروض يوم الجمعة بأفلام "مراون بابلو.. الأب الروحي للتراب في مصر" لمحمد طارق، و"شوكولاتة داكنة" لعمرو موسى، و"الاباكلوبيس" لرامي غنام وأحمد الشماع، و"تأملات خلال الصيد (أصل اللغة)" لسلمى سالم.
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