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رئيس النواب: مصر تشهد تنمية غير مسبوقة في عهد السيسي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:09 م
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علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن الصناعة والتنمية الاقتصادية تشهدان اهتماما واسعا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "إن الرئيس يهتم بشكل واسع بالصناعة ومصر تشهد تنمية غير مسبوقة حاليا".

جاء ذلك في تعقيب لرئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المتعلقة بسياسة الحكومة بشأن الطرق وإصلاحها، ومشكلة القمامة وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، ومياه الأمطار وسوء تعامل المحليات وعدم الاستفادة منها.

بالإضافة إلى نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، وتقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة وأسعارها في ظل الظروف الصعبة للمواطنين، والانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، وعدد من المشكلات في محافظات الجمهورية التى تتعلق باختصاص الوزارة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى مبادرة البنك المركزي لمساعدة المصانع المتعثرة وتمويلها، للخروج من أزمتها التي تعرضت لها منذ سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منظومة متكاملة لحل مشكلة القمامة.

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