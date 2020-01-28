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قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:08 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أسماء قورة
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التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بمجموعة من المحامين أعضاء حركة شباب بلا قيود، اليوم الثلاثاء، في مكتبه.

 

وأوضح علي صبري رئيس الحركة، في بيان له، أن النقيب العام اعتمد فرق الإسماعيلية والفيوم وحلوان خلال اللقاء، كما وافق على الطلب المقدم بشأن تجديد وتوسعة استراحة المحامين بمحكمة القنطرة في الإسماعيلية.

 

وطالب شباب المحامين بالإسماعيلية، بتجديد نادي النقابة الحالي، إضافة لإنشاء نادي جديد يطل على البحر؛ لخدمة محامي المحافظة، وهو ما وعد النقيب العام بدراسته.

 

وتواصل "عاشور"، خلال اللقاء مع رئيسة هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص وحدات للمحامين بمدينة الإسماعيلية الجديدة في إطار البروتوكول الموقع مع الهيئة والذي أسفر عن تخصيص 1000 وحدة سكنية لمحامي الأقصر وقنا في وقت سابق.

 

كما وافق على تركيب خمس شاشات لعرض الرول بغرف المحامين بمحكمتي سنورس وطامية بالفيوم، إضافة لإقامة معرض بدل لمحامي المحلة بناء على طلب مقدم من فريق المحلة.

 

وأحال "عاشور"، الطلب الخاص باستئجار مقر للمحامين بجزئيتي المعادي والبساتين أمام محكمة المعادي إلى لجنة للمعاينة برئاسة يحيى التوني أمين صندوق النقابة.


قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"
قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"
قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"
قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"
قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"
قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"
قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"
قرارات مهمة لنقيب المحامين خلال لقائه حركة "شباب بلا قيود"
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الكلمات المفتاحية

نقيب المحامين سامح عاشور نقيب المحامين استراحة المحامين بمحكمة القنطرة أعضاء حركة شباب بلا قيود

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