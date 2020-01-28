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كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي ويعلن عن اتخاذ قرار ناري

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:06 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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هاجم المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تعادل الفريق الأخير في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


وكان فريق ليفربول قد تعادل مع فريق شروزبيري بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، وسوف تعاد المباراة على ملعب الانفيلد لحسم المتأهل.


وقال كلوب في تصريحات صحفية عن إعادة مباراة شروزبيري :"اشعر بالأسف عليهم لأن الجميع تحدث عما قلته بعد المباراة وليس عنهم، ‏ونحن بالبريميرليج وهم بالدرجة الأولى، لماذا اذاً فريق تحت 23 لن يكون قادراً على مواجهتهم؟ نحن لم نفعل ذلك لأننا استسلمنا بل لأن شباننا لديهم القدرة على اللعب والتأهل مثلما فعلوها أمام ايفرتون".


وأضاف : "انا هنا لإتخاذ قرارات غير معتادة وقرارات مبنيّة على الوضع الذي نحن عليه، والإتحاد الانجليزي حاول تغيير موعد مباريات الإعادة الى منتصف الاسبوع للتقليل من شدة المباريات لكن لا اعلم كيف فكروا بذلك".


وواصل : "‏لايمكننا الحصول على راحة لأسبوع ونقول نعم لدينا يومين للتحضير لمباراة الأبطال، ونحن نخطط بهذه الإجازة على المدى الطويل، ولقد قلت قبل 3 اسابيع اننا سنحصل على اسبوع إجازة كما فعلنا في ابريل العام الماضي".


وتابع : "لا اعلم من كان هناك مع الاتحاد الانجليزي ليقرروا هذه القرارات لكن بالتأكيد ليس اشخاص مهتمين بنا، وسنحصل على اسبوع الراحة وسيتدرب لاعبينا بشكل طبيعي لوحدهم خارج ميلوود".


واختتم : "لقد اتخذنا ذلك القرار [إشراك فريق تحت23] لتوضيح موقفنا، والبعض قد يقول ان ذلك ليس محترماً لكنه غير صحيح فمهما فعلنا لن يتغير شيء، والأمر الجيد هو ان هنالك نقاشات واحصل على الدعم الكثير بهذه المواقف كل عام".

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