قرار عاجل من التضامن بعد الاعتداء على فتاة دار نهر الحياة

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام بالعاشر من رمضان، وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها.





وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت باهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتم فيه الاعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية في دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان.





وقد وجهت القباج على الفور محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بإجراء التدخلات اللازمة، وقد أفاد بان الواقعة تعود لشهر ديسمبر وأنها محل تحقيق وأن التي قامت بالاعتداء هي الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام.





وقد قام فور العلم بالواقعة بتحرير محضر بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح أول العاشر وقد قامت النيابة بعمل محضر ضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء، حيث يتم الآن التحقيق معها في سراي النيابة.



