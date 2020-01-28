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وزير الأوقاف عن تجديد الخطاب الديني: يجب مراعاة اعتبارات العصر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:59 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم سوف تنطلق في الثامن من شهر فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 60 دولة، بينهما 30 دولة من أفريقيا وحدها.

وأشار "جمعة"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تخصيص فرع للطلاب الأفارقة، وبه فرع لفهم مقاصد القرآن الكريم كحصن حصين للأمة والإنسانية، مشددًا على أن المتغير هو الأفكار التي كتبت حول النصوص والتي ناسب بعضها زمانها ومكانها، وبعضها يحتاج إلى تغيير.

وشدد وزير الأوقاف، على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ولابد في تجديد الخطاب الديني من فهم مقاصد النص مع مراعاة اعتبارات العصر.
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وزير الأوقاف مختار جمعة تجديد الخطاب الديني الخطاب الديني

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