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تعرف على موعد عزاء والدة الفنان محمود حافظ

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:29 م
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محمود حافظ
محمود حافظ
هبة أحمد
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كشف الفنان محمود حافظ عن موعد عزاء والدته الراحل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب "حافظ" منشورًا قال فيه :" سيقام عزاء المغفور لها باذن الله والدتي الحاجة هدى كشك يوم الخميس القادم إن شاء الله الموافق 30/1/2020 بمسجدالحامدية الشاذلية بالمهندسين نسالكم الدعاء"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكان "حافظ "قد أعلن أمس عن وفاة والدته من خلا ل منشورًا قام بكتابته عبر حسابه على موقع" فيسبوك "، حيث قال :" إن لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمى، والدفنة فى صلاة الظهر فى طناح مركز المنصورة".

والجدير بالذكر أن الفنان محمود حافظ شارك مؤخرًا في فيلم "الممر"، والفيلم شارك في بطولته أحمد رزق، شريف منير، أسماء أبو اليزيد، ، أحمد عز،نور محمود، محمود حافظ، محمد الشرنوبي،هند صبري، حجاج عبد العظيم، انعام سالوسة.
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