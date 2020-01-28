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كريم فهمي بصورة جديدة له عبر 'إنستجرام'

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:13 م
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كريم فهمي
كريم فهمي
روان هيثم محمد
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نشر الفنان كريم فهمي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي"، في هذه الصورة مرتديا تيشيرت صيفي من اللون الأبيض، وخلفه سيارة موهجة بالنار.

وكتب "فهمي" على هذه الصورة مازحا: "في البرد ده الدفاية متنفعش".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "منور يا أحلى فنان في الدنيا، عندك حق والله الجو ثلج".

وعلى صعيد آخر أحب "كريم" التمثيل منذ صغره، وقام بدعم موهبته وترك مجال تخرجه بطب الأسنان واتجه نحو التمثيل.

وشارك "كريم" في العديد من الأعمال التليفزونية منها أمر واقع، الحساب يجمع، إختيار إجباري، حالة عشق، عرض خاص، حكايات بنات، رشيد عارف أسرار، إمبراطورية مين.

وقدم "كريم" عدة أفلام منها سكر مر، هاتولي راجل، زنقة ستات، قلب أمه، ساعة رضا، حسن وبقلظ، علي بابا.

بالإضافة إلى مشاركة "كريم" في تأليف بعض الأعمال منها مستر أند مسز عويس، سك على أخواتك، زنقة ستات، حسن وبقلظ.
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