غدًا.. أشرف عشماوي يوقع "بيت القبطية" بمعرض الكتاب

يوقع الروائي أشرف العشماوي روايته "بيت القبطية" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية بجناح رقم B17 صالة ١، في الواحدة ظهر غدا الأربعاءبمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥١.



" بيت القبطية" أحدث أعمال الروائي أشرف العشماوي، وتدور أحداثها حول محقق قضائي يتتبع جرائم جنائية في قرية صغيرة بشمال الصعيد، فيفاجأ بما هو أخطر: حوادث قتل بغير باعث منطقي، وحالات انتحار مريبة، واحتراق زراعات وبيوت.



يدخل أشرف العشماوي في هذا العمل في تفاصيل الحالة المصرية الاجتماعية..بسرد شيق ممتع وإيقاع روائي سريع لاهث، وحكي لا يدع قارئه يفلت الكتاب حتى ينتهي من الرواية الممتعة التي يدخل بها أشرف العشماوي أرضا جديدا في أعماله الإبداعية

