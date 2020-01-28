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الخارجية السعودية: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:06 م
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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.


وأوضح  الأمير فيصل، خلال لقاء مع قناة CNN الأمريكية، أن سياسة المملكة ثابتة ولا يمكن لحاملي الجواز الاسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن. وبين أن المملكة تشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.


وكشف وزير الخارجية أثناء اللقاء أنه لم يطلع على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.


ونهاية عام 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني قطع الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية، إثر قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

ويخشى الفلسطينيون أن تكون الخطة الأمريكية غطاء لضم إسرائيلي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت.

وما عزز من هذه المخاوف هو تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار فيها إلى أن الخطة تسمح لإسرائيل بضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

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