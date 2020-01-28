عاجل..حرمان المصري من القيد لموسم ونصف بسبب "موكورو"

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظيره المصري بقرار إيقاف القيد للنادي المصري البورسعيدي، لمدة موسم ونصف بداية من يناير الجاري، حتى نهاية الموسم المقبل 2020/2021، بسبب أزمة اللاعب شيخ موكورو,





وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد أعلنت إيقاف اللاعب الإيفواري، لحين دفع الغرامة المقدرة بـ30 ألف دولار، بعد الحكم الذي حصل عليه نادي هلال الأبيض السوداني، الذي تقدم بشكوى ضد اللاعب عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقي والدولي، بعدما وقع للنادي المصري رغم أن عقده كان سارياً مع الفريق السوداني.



