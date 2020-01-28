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الرقابة المالية: تستبعد طرح بنك القاهرة خلال الربع الأول

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:58 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام
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قال سيد عبدالفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بهيئة الرقابة المالية، إنه من المستبعد في التوقيت الحالي طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020.

 

ونقلت بعض المواقع أخبار عن مصادر أن  المجموعة المالية هيرميس و"اتش اس بي سي" مديري طرح  البنك بالبورصة يروجون للطرح  في عدد من البلدان العربية الأوروبية، وستستكمل باقي الجولة خلال شهر فبراير في الولايات المتحدة.

 

وتابع عبدالفضيل : "هم يتحدثون على نهاية الربع الأول ولكن حتي الآن لم يتم تقديم أوراق الطرح لذلك أعتقد أن الإجراءات لن تتم خلال الربع الأول".

 

وينظر لبنك القاهرة بأنة سيكون باكورة برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الذي لم يتم تنفيذها منذ الإعلان عنها.


وبنك القاهرة مقيد بالبورصة من عام 2017 بقيمة رأسمال 2.2  مليار جنيه موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة أسميه 4 جنيهات، وقد تم مد المهلة لمدة 6 أشهر بداية من سبتمبر 2019 لاتمام إجرائات الطرح بالبورصة.

 

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الكلمات المفتاحية

بنك القاهرة الطروحات الحكومية اجراءات الطرح

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