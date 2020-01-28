صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

يرغب فريق برشلونة في التعاقد مع المهاجم الإسباني رودريجو مهاجم فريق فالنسيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق فيما يتبقى من هذا الموسم.





وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏ESPN، إن في برشلونة يخططون للانقضاض على برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونه البرتغالي ليتم تضمينه ضمن صفقة رودريجو، ويذهب إعارة لفالنسيا حتى نهاية الموسم، حيث أن خورخي مينديز وكيل اللاعب يلعب دور مهم في الصفقة حيث لديه علاقات جيدة مع اللاعب برونو.



