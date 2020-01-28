صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا
يرغب فريق برشلونة في التعاقد مع المهاجم الإسباني رودريجو مهاجم فريق فالنسيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق فيما يتبقى من هذا الموسم.
وأشارت تقارير إسبانية حسب ESPN، إن في برشلونة يخططون للانقضاض على برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونه البرتغالي ليتم تضمينه ضمن صفقة رودريجو، ويذهب إعارة لفالنسيا حتى نهاية الموسم، حيث أن خورخي مينديز وكيل اللاعب يلعب دور مهم في الصفقة حيث لديه علاقات جيدة مع اللاعب برونو.
ويضغط برشلونة في الساعات الماضية من اجل رودريجو، ومازال هناك اختلاف مع فالنسيا حول طريقة النقل، ويرغب برشلونة في إعارة وإلزام شراء في الصيف، ولكن فالنسيا يفضلون البيع الان وعدم الانتظار للصيف.
وتعرض المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لإصابة قوية على مستوى أوتار الركبة في الفترة الأخيرة مما جعله سوف يغيب عن صفوف الفريق حتى منتصف شهر ابريل القادم.