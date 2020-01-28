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مبيضة محارة بعد تكريمها من المحافظ: "نفسي أقابل السيسي"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت ناهد عصفر، سيدة تعمل مبيض محارة تم تكريمها من محافظ المنوفية، إن زوجها كان يعمل مبيض محارة، ولم يكن يجد من يعمل معه، وكان يطلب من الشباب العمل معه ويرفضون، فخرجت هي للعمل معه حتى تعلمت المهنو وأتقنتها، موضحة أنها تعمل بهذه المهنة منذ 25 عاما.

وأضافت "ناهد عصفر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في الشغل بفضل دعم زوجها لها، معقبة: "أنا حبيت المهنة واتعلمتها منه، ورغم أني وقعت مرتين واتكسرت ورجعت اشتغل تاني".

وشددت، على أنها لم تكن تصدق نفسها عندما تواصلوا معها لإبلاغها بتكريم محافظ المنوفية لها، معقبة: "من كتر الفرحة كنت بعيط أني قابلت المحافظ، وكنت فخورة وفرحانة جدًا، رغم أن الناس قالوا عني ست مشرفش وكدا"، معربة عن أملها للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو وزوجته حتى تشعر بقيمتها، وتلتقط صور معهم، وأن يتم عمل مشروع لها لكونها تبلغ من العمر 40 عام، ولم تعد تتحمل العمل كمبيض محارة.
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الكلمات المفتاحية

محافظات محافظ المنوفية مبيضة محارة السيسي

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