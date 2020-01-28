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انخفاض جديد في سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:46 م
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انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-1-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.34 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع وجاءت الأسعار بالبنوك على النحو التالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.34 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.34 جنيه للشراء، و17.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.35جنيه للشراء، و17.47 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.25 جنيه للشراء، و17.53جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.32 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.36 جنيه للشراء، و17.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.31 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.
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