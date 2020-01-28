انخفاض جديد في سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-1-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.34 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع وجاءت الأسعار بالبنوك على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.34 جنيه للشراء، و 17.45 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.34 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.35جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.25 جنيه للشراء، و 17.53جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.32 جنيه للشراء، و 17.45 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.36 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع.



