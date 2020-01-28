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مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:36 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، على الدفع باللاعب محمود كهربا فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة الهلال السودانى الصعبة والمرتقبة.


ويسعى فايلر بلاستعانة باللاعب أساسيا لما يمتلكه من خبرات قوية فى هذه المباريات الإفريقية.

 

وكان محمود كهربا قد شارك فى الشوط الثانى أمام النجم الساحلى، فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله النيجيرى جونيور أجايى.

 

ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل أمام الهلال السودانى من أجل الوصول للدور ربع النهائى، بينما يحتاج الهلال فقط للفوز من أجل التأهل.

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