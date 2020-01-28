Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت ِAhli مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:29 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي السعودي
مشاهدة مباراة الاهلي السعودي
Advertisements
يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر اليوم 28-1-2020 في دوري أبطال آسيا المباريات على توفير كافة روابط مباراة اهلي جدة واستقلال دوشنبة بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

آخر إِستعدادات استقلال دوشنبه قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه
مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه بث مباشر، وسوف يدخل فريق استقلال دوشنبه مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 9 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق استقلال دوشنبه في تحقيق الانتصار في 6 مباريات أخرى، بينما سقط فريق استقلال دوشنبه في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

آخر استعدادات الأهلي لمُباراة استقلال دوشنبه الثلاثاء في دوري أبطال آسيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه الثلاثاء 28/1/2020 في دوري أبطال آسيا
تابع لايف مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق استقلال دوشنبه، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي ستة أهداف في مرماه ومن المقرر ان يغيب عن الأهلي في مباراة استقلال دوشنبه المهاجم مهند عسيري بداعي الإصابة، والذي سافر إلى دبي لإجراء جراحة في الركبة، كما سيغيب عمر السومة أيضاً الذي تعرض لخلع في الكتف في مباراة الفريق الأخيرة أمام الرائد، بينما لن يغيب عن الراقي أي لاعب أخر.


Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

منذ 42 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

منذ ساعة و 19 دقيقة

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

منذ 19 دقيقة

بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لزيدان قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعة و نصف

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

منذ أقل من ساعتين

'الأعلى للإعلام' يستدعي مصطفى بكري للتحقيق

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وفالنسيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أول تعليق من زيدان على أنباء الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

مفاجأة جديدة من فايلر أمام الهلال السوداني

03:36 م

عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

02:59 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

01:47 م

بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

03:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status