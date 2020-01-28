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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 0.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1645.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 914.1 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.02% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.21% مدفوعاً بصعود سهم شركة إبى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.62%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.
 

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