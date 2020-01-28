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جاتوزو يريد إعادة الشراكة مع مدافعه السابق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:27 م
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جاتوزو
جاتوزو
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي يسعى للتعاقد مع الظهير الأيسر السويسري الدولي ريكاردو رودريجيز في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ونقلت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، عبر الصحفي "دانيلي لونجو" رغبة المدير الفني لنادي نابولي "جينارو جاتوزو" لضم مدافع ميلان، والذي كان يشرف على تدريبه في الروزونيري في الموسم الماضي.

كما أبدى رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتس إعجابه بقدرات اللاعب السويسري، وإمكانية ضمة لتدعيم الجيهة اليسرى للفريق.

وإبتعد رودريجيز عن الصورة تماماً مع ميلان هذا الموسم، في ظل تألق الإسباني ثيو هيرنانديز المعار هذا الموسم من صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكان رودريجيز على بعد خطوة من الإنتقال لنادي فناربخشة التركي منذ أيام قليلة، إلا أن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة بسبب بعض التفاصيل المادية.

كما إرتبط اللاعب أيضاً بالإنضمام لفريق بي إس في الهولندي في الميركاتو الحالي، لكن طلبات النادي المادية لم ترتق لطموحات إدارة ميلان.

وفي حال إتمام الصفقة بين ميلان ونابولي، سينضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة.

ويواجه ميلان فريق تورينو مساء اليوم بملعب سان سيرو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.
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الكلمات المفتاحية

نابولي ضد يوفنتوس نابولي جاتوزو

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